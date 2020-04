Stiri pe aceeasi tema

- Numarul mortilor in conflictul armat din Siria a scazut in luna martie la un minim de cand a inceput conflictul in anul 2011, in contextul armistitiului din provincia Idlib, a anuntat marti ONG-ul Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, citat de agentia EFE. Siria a inregistrat in martie 508 decese…

- Nimeni nu va putea parasi orasele Bulgariei fara un motiv intemeiat, incepand de sambata, iar persoanele cu varste de peste 60 de ani vor avea acces in magazine alimentare si farmacii numai intre orele 08:30 si 10:30, masuri luate de autoritatile de la Sofia pentru a preveni raspandirea coronavirusului,…

- De saptamana viitoare, Marea Britanie trece la un nou nivel de masuri, in incercarea de a limita dezastrul provocat de noul coronavirus.Astfel, potrivit Daily Mail, care citeaza surse din Ministerul Apararii, Marea Britanie este pregatita sa actioneze in cazul celui mai rau scenariu.Conform informatiilor…

- De ce au scazut salariile la inceputul anului. Castigul salarial mediu net, mai mic cu 4,5% in ianuarie Castigul salarial mediu nominal brut a scazut, in luna ianuarie fata de decembrie, cu 4,4%, pana la valoarea de 5.225 de lei, in timp ce salariul mediu net s-a redus cu 4,5%, pana la 3.189 lei, arata…

- Actiunile europene au continuat vineri scaderea istorica provocata pe parcursul saptamanii de temerile legate de epidemia de coronavirus, aducand declinul total la 12,7%, cea mai slaba evolutie consemnata dupa octombrie 2008, epidemia provocata de coronavirus impingand piata in teritoriul corectiei,…

- In Romania, cand vine vorba de venituri de la stat ale magistratilor, inechitatile sunt atat de mari incat orice comparatie cu alte state devine ridicola, scrie presacurata.ro. Presedintele Curtii Constitutionale din Spania are venituri mai mici decat ale lui Dorneanu In Spania, salariul lunar al Presedintelui…

- Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, afirma, duminica, intr-o postare pe Facebook, ca preturile la benzina si motorina au scazut cu 32 bani pe litru de la inceputul anului. Acesta anunta si ca, din 15 ianuarie, noile tarife stabilite de ANRE pentru transport si distributie a energiei electrice…