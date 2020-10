Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit rezultatelor finale ale biroului electoral de circumscriptie a Municipiului Bucuresti, 672.004 persoane dintre cele inscrise pe listele electorale s-au prezentat la alegerile locale din 27 septembrie. Au fost inregistrate 660.118 voturi valabil exprimate. Dintre acestea, 282.631 au fost pentru…

- "Cand ești in alegeri trebuie sa promiți oamenilor cum va fi viitorul. Noi nu am avut in aceasta campanie un program de viitor. Eu, daca eram un simplu bucureștean, voiam sa știu ce-mi propui pentru viitor. Nu poți sa vorbești numai despre faptul ca ai realizat ceva. o campanie electorala este despre…

- Dupa ce Nicusor Dan a reusit sa o invinga pe Gabriela Firea la alegerile locale, fiind sustinut de USR-PLUS si PNL, Emil Boc a anuntat o noua posibila colaborare la alegerile parlamentare. "Nicusor Dan nu iesea primar fara PNL. A fost o decizie inteleapta din punct de vedere strategic a PNL-ului.…

- Nicușor Dan, candidat susținut de PNL și USR PLUS la Primaria Capitalei a obținut 41,82% din voturi la alegerile locale de duminica, in timp ce contracandidata sa, social-democrata Gabriela Firea, are un scor de 37,4%, dupa numararea a peste 90% din voturi. Pana vineri la 7:30 dimineața au fost numarate…

- Bucureștenii și-au ales astazi primarul și consilierii generali in cadrul alegerilor locale din acest an. Lupta a fost stransa intre Gabriela Firea și Nicușor Dan.Gabriela Firea a candidat in acest an pentru un nou mandat. La alegerile din anul 2016, ea a caștigat Primaria Capitalei cu 246.553 de voturi…

- Alegerile locale 2020 s-au incheiat la ora 21, in ciuda solicitarii venite din direcția Ministerului de Interne, adresata Biroului Electoral Central, de a fi prelungit procesul electoral (DETALII AICI). La foarte scurta vreme dupa inchiderea urnelor, s-au aflat și primele cifre din dreptul rezultatelor,…

- In 2016, pana la ora 10:00, au votat 77.962 de bucureșteni, astazi au votat 109.500. Inca este devreme sa se poata spune daca tendința se pastreaza.6,01% dintre bucureștenii cu drept de vot au votat, fața de 2016, cand se prezentasera 4,36%. Ceea ce inseamna ca in 2020 au votat cu 1,6% mai mulți oameni…

- Candidatul sustinut de PNL si USR-PLUS pentru Primaria Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat marți ca a acceptat invitatia de a participa la o dezbatere electorala fata in fata cu Gabriela Firea, la Realitatea Plus, pe 23 septembrie. „Am acceptat invitatia adresata de postul TV Realitatea Plus de a participa…