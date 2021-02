Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana propune noi masuri pentru calatoriile in UE, dar nu este de acord cu propunerea cancelarului german, Angela Merkel, de a le interzice. Executivul european precizeaza ca "este necesar sa se descurajeze puternic calatoriile neesențiale dar, totodata, sa se evite inchiderea frontierelor…

- Ministerul Sanatatii anunta ca noua contacti ai unui pacient din Bucuresti, depistat cu noua tulpina de COVID din Marea Britanie, au fost pozitivi la testul RT-PCR. In urmatoarele zile se va face secventierea care va arata cu ce tulpina sunt infectati. Doua noi cazuri de infectare cu noua tulpina de…

- Pacientul a sosit „in ultimele zile” impreuna cu partenera sa, intrand in Italia prin aeroportul Fiumicino din Roma, mai precizeaza ministerul italian, adaugand ca acestia si contactii lor sunt in izolare.Guvernul italian a decis duminica suspendarea legaturilor aeriene cu Regatul Unit al Marii Britanii…

- Comisia a lansat o aplicație mobila, Re-open EU, disponibila gratuit pentru telefoanele Android(link is external) și iOS(link is external) . Lansarea vine dupa succesul platformei web Re-open EU, care a fost vizitata de aproape 8 milioane de ori de la lansarea sa la jumatatea lunii iunie. Re-open…

- Organizația Mondiala a Sanatații, Comisia Europeana și Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) recomanda, la unison, testarea cât mai larga pentru Covid19, mai ales atunci când transmiterea este comunitara, așa cum este situația în…

- In acest context, „daca vom continua sa consumam antibiotice in ritmul actual, Europa se poate confrunta cu o revenire la epoca de dinaintea antibioticelor, cand o infectie bacteriana obisnuita, ca pneumonia, putea insemna condamnarea la moarte. Prin urmare, cand veti mai avea nevoie de antibiotice…

- Spania va impune, incepand de luni, 23 noiembrie, calatorilor internationali provenind din ”tari cu risc epidemiologic” prezentarea unui test PCR cu rezultat negativ pentru noul coronavirus, nu mai vechi de 72 de ore, a anuntat miercuri Ministerul spaniol al Sanatatii, potrivit Agerpres, care citeaza…