- Pandemia de coronavirus a ucis cel putin 80.142 de persoane in intreaga lume de la declansarea sa in decembrie, in China, potrivit unui bilant AFP stabilit din surse oficiale marti la 19:00 GMT, relateaza AFP, titrat de Agerpres. Peste 1.397.180 de cazuri de infectie au fost oficial diagnosticate in…

- Pandemia noului coronavirus a depasit pragul de 70.000 de morti in lume - aproape trei sferturi in Europa - de cand a aparut in decembrie in China, potrivit unui bilant realizat luni din surse oficiale de catre AFP potrivit news.ro.In total, 70.009 de decese au fost inregistrate - 50.215 in…

- Pandemia noului coronavirus a ucis cel puțin 30.003 de persoane in intreaga lume, doua treimi in Europa, de la apariția bolii in decembrie in China, scrie AFP, citand date oficiale și preluat de mediafax.Potrivit agenției franceze de știri, peste 640.770 de cazuri de infecție au fost diagnosticate…

- Pandemia de coronavirus nou a ucis peste 20.000 de persoane in Europa, potrivit unui bilant alcatuit de AFP din surse oficiale, sambata, la ora 14:15 GMT, scrie agerpres.ro. Cu un total de 20.059 de decese (din 337.632 de cazuri), Europa este continentul cel mai puternic afectat de pandemia de COVID-19.BREAKING…

- Bilantul cazurilor de coronavirus a depasit 1.000 de decese in Regatul Unit, cu 260 intr-o zi, potrivit informatiilor oficiale publicate sambata, scrie AFP, conform news.ro.Oficial, numarul persoanelor decedate a ajuns la 1.019 iar al celor infectate este de 17.089. Un primar PNL iși…

- Aproape jumatate de milion de oameni din intreaga lume s-au imbolnavit pana acum de Covid-19, iar dintre aceștia mai mult de 21.000 au murit. Pandemia cu noul coronavirus, aparut mai intai in China, se extinde de la zi la zi, iar epicentrul s-a mutat acum in Europa. Cazurile se inmulțesc pe zi ce trece…

- Pandemia de Covid-19 a provocat moartea a 5.043 de persoane la nivel mondial, majoritatea in China continentala, potrivit unui bilant stabilit de AFP vineri, la ora 11:00 GMT, pe baza unor cifre oficiale.Citește și: Traian Basescu il desființeaza pe Ludovic Orban: E bun de dus la teatrul de…

- Coronavirusul se raspandeste in Europa. Primele cazuri au fost confirmate in Austria si Croatia. Iar in Italia, numarul cazurilor a ajuns la peste 280, in 20 de regiuni, iar virusul a ajuns pana in sud, in Sicilia. Lumea se afla in pragul unei pandemii, avertizeaza Organizatia Mondiala a Sanatatii,…