- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care locuiesc sau calatoresc in orasul Istanbul ca, in aceasta perioada, exista un risc ridicat de insecuritate, ce vizeaza lacasuri de cult si reprezentante diplomatice, din zonele Beyoglu, Galata, Taksim si Istiklal, ale unor state membre…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Grecia ca, de miercuri pana vineri, Serviciul National de Meteorologie al Republicii Elene (EMY) a emis un cod rosu. Acesta a fost emis intrucat se așteapta precipitatii mixte,…

- Potrivit sursei citate, varful de intensitate al fenomenelor meteorologice este asteptat marti si miercuri, interval in care volumul precipitatiilor va fi in Hertegovina, pe alocuri, de peste 250 de litri pe metru patrat, iar in regiunea Sarajevo-Romanija si Podrinje - de la 80 la 150 de litri pe metru…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis, vineri, o atenționare pentru cetațenii care urmeaza sa tranziteze Belgia, prin aeroportul Charleroi, ca insoțitorii de bord ai Ryanair din Belgia sunt in greva in zilele de 30 și 31 decembrie, precum și pe 1, 7 și 8 ianuarie 2023, potrivit Agerpres . Astfel,…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis cetațenilor romani care urmeaza sa tranziteze Belgia ca vineri va avea loc o manifestatie nationala a sindicatelor belgiene, fapt care ar putea perturba transportul rutier, feroviar și aerian. Ministerul Afacerilor Externe recomanda, pentru informatii suplimentare,…

- Romanii care se afla, tranziteaza sau vor sa calatoreasca in Franța sunt atenționați marți seara de Ministerul Afacerilor Externe ca aeroporturile Charles de Gaulle si Orly din Paris se vor confrunta cu perturbari ale zborurilor din cauza condițiilor meteo, transmite Agerpres . Potrivit MAE, autoritațile…

- Ministerul Afacerilor Externe a emis luni, 12 decembrie, o atentionare de calatorie pentru romanii care calatoresc in Marea Britanie, unde autoritatile britanice au anunțat ca se inregistreaza perturbari ale serviciilor de transport aerian din cauza vremii nefavorabile. MAE precizeaza ca, in perioada…

- Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetatenilor romani sa se asigure ca pe timpul calatoriei spre si dinspre Regatul Suediei detin in permanenta asupra lor un act de identitate valabil (pasaport sau carte de identitate nationala).Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon…