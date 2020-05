Date concrete despre centura de ocolire a municipiului Satu Mare Prezentam in continuare un model de comunicat oficial care conține informații concrete despre lucrarile derulate in cadrul unui proiect. Este vorba despre comunicatul Prefecturii Satu-Mare privind stadiul lucrarilor de la centura de ocolire a municipiului Satu Mare. Remarcați ca sunt oferite pana și numele persoanelor care raspund in cadrul proiectului de anumite lucrari. La Carei este in plina derulare proiectul ce cuprinde reabilitarea unor strazi dar inca nu a fost comunicat oficial niciun nume de diriginte de șantier, de manager de proiect, de consultant responsabil de calitate, etc. Proiectul… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

- Mobilizarea constructorului ITINERA SpA pe șantierul ”Varianta de Ocolire Satu Mare” a fost verificata astazi, 18 mai, de catre prefectul Radu Bud și directorul adjunct din cadrul DRDP Cluj, Vasile Sabau, in prezența dirigintelui de șantier Giorgio Gasparetto. Ulterior vizitei pe teren, a avut loc o…

- Prefectul Radu Bud și subprefectul Altfatter Tamas s-au deplasat astazi pe șantierul ”Varianta de Ocolire Satu Mare” unde au constatat ca lucrarile se desfașoara conform graficului stabilit, in special execuția lucrarilor complexe de la pasajele denivelate și podul peste raul Someș. Pe șantier au fost…

