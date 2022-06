Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 10% dintre cancerele din Europa sunt legate de poluarea sub diverse forme, avertizeaza marti Agentia Europeana a Mediului (EEA), care subliniaza ca majoritatea cazurilor pot fi evitate, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- ”Expunerea la poluarea aerului, la tabagism pasiv, la raze ultraviolete, la azbest, la anumite poduse chimice si la alti poluanti se afla la originea a 10% din cazurile de cancer din Europa”, releva intr-un comunicat agentia europeana. Acest nivel ar putea scadea in mod drastic, daca politicile care…

- Aproximativ 10% din cazurile de cancer identificate in Europa sunt provocate de poluarea sub diverse forme, a informat, marti, Agentia Europeana de Mediu (AEM), care puncteaza ca majoritatea acestor imbolnaviri ar putea fi evitate prin politici de mediu stricte.

- Aproape 10% din cazurile de cancer din Europa sunt legate de poluarea sub diferite forme, a avertizat marți Agenția Europeana de Mediu (EEA), subliniind ca majoritatea cazurilor pot fi prevenite. „Expunerea la poluarea aerului, fumatul pasiv, radiațiile ultraviolete, azbestul, anumite substanțe chimice…

- Aproximativ 10% din cancerele depistate in Europa sunt asociate cu poluarea sub diverse forme, a avertizat marti Agentia Europeana de Mediu (AEM), care subliniaza ca majoritatea cazurilor sunt evitabile, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Aproximativ 10% din cancerele depistate in Europa sunt asociate cu poluarea sub diverse forme, avertizeaza Agentia Europeana de Mediu (AEM), care subliniaza ca majoritatea cazurilor sunt evitabile.„Expunerea la poluarea atmosferica, la fumatul pasiv, la razele ultraviolete, la azbest, la anumite produse…

- Purtarea maștii de protecție nu va mai fi obligatorie in aeroporturile și avioanele care zboara in Europa, incepind cu 16 mai, au anunțat, miercuri, Agentia Europeana de Siguranta a Aviatiei (EASA) și Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC). Autoritațile europene au renunțat in mod…

- In ultimii 12 ani, in Europa a avut loc un proces unic de constructie: in Bazinul Carpatic au fost ridicate sau renovate gradinite, scoli, institutii de cultura, facilitati sportive, biserici, spatii comunitare bisericesti, a declarat, luni, Arpad Janos Potapi, secretar de stat responsabil pentru politici…