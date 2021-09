Datanet Systems cumpără 51% din compania clujeană Red Dot şi vrea să îşi dezvolte operaţiunile din Transilvania Compania nou infiintata va fi detinuta in proportie de 51% de Datanet Systems Bucuresti si 49% de actualul proprietar al Red Dot SRL. Pretul tranzactiei este confidential. “Datanet Systems, integrator de solutii si sisteme IT&C complexe, membru al grupului Soitron, face o investitie strategica prin achizitia pachetului majoritar de parti sociale al companiei Red Dot, din Cluj-Napoca. Prin aceasta tranzactie, Datanet Systems vizeaza dezvoltarea operatiunilor din Transilvania si acordarea unor servicii mai prompte clientilor din aceasta regiune, pe toate liniile de business”, anunta Datanet Systems.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Actionarii au facut plangere penala la DIICOT si ii acuza pe angajatii din Romania care au gestionat compania de asigurari de constituire de grup infractional organizat, inselaciune si delapidare. Ar putea incepe si anchete ale DNA dupa plangerile penale depuse de Autoritatea pentru Supraveghere Financiara…

- Noua Linie Electrica Aeriana (LEA) 400 kV Constanța Nord – Medgidia Sud, aflata pe lista celor 20 de proiecte strategice de importanța naționala ale CNTEE Transelectrica SA, este investiția pentru care Compania a depus aplicație de finanțare din bugetul Fondului pentru Modernizare la Banca Europeana…

- Pentru fanii bolizilor pe patru roți, numele de Lamborghini Urus Mansory Venatus este unul foarte cunoscut. Compania germana Mansory anunța modelul schimbat total, construind doar 25 de astfel de mașini. O astfel de mașina ajunge la aproximativ 450.000 de euro, iar una dintre ele se afla și in Romania.…

- Barbatul in varsta de 66 de ani a ținut cadavrul mamei sale in varsta de 89 de ani, care a decedat in luna iulie a anului trecut, in subsolul casei. Potrivit anchetatorilor, barbatul a recurs la acest gest pentru a incasa in continuare pensia și ajutorul primit de la stat pentru ingrijirea femeii, relateaza…

- Barbatul in varsta de 66 de ani a ținut cadavrul mamei sale in varsta de 89 de ani, care a decedat in luna iulie a anului trecut, in subsolul casei. Potrivit anchetatorilor, barbatul a recurs la acest gest pentru a incasa in continuare pensia și ajutorul primit de la stat pentru ingrijirea femeii, relateaza…

- Imagini inedite cu unul dintre cei mai bogați oameni din Romania! Dan Nicorescu, milionarul care face furori cu mașinile de lux pe care le deține a fost surprins de paparazzi Spynews. ro in compania unei blondine misterioase alaturi de prietenii afaceristului! Iata imaginile cu noua cucerire a milionarului!

- NEPI Rockcastle, cel mai mare dezvoltator de mall-uri din Europa Centrala si de Est, cu un portofoliu evaluat la circa 2 miliarde de euro, a anuntat ca Alex Morar, CEO si Mirela Covașa, CFO au decis sa plece din companie si au cerut board-ului sa pregateasca planul de succesiune. In acelasi timp, NEPI…

- Antibiotice Iasi, cel mai mare producator de medicamente cu capital romanesc, are in plan construirea unei fabrici in Vietnam, potrivit lui Ioan Nani, director general al companiei, citat de Ziarul Financiar. Compania are o pondere a vanzarilor pe piata asiatica de peste 36% si isi propune…