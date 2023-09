Stiri pe aceeasi tema

- O statistica recenta, cea a Eurostat, arata ca iarna trecuta unul din zece europeni nu a reușit sa iși incalzeasca in mod corespunzator locuința, cu un procent chiar mai mare in Romania.

- Guvernul nu intenționeaza sa ia in calcul eliminarea plafonului de 0,68 RON pentru cei care au un consum mic, de pana la 100 de kilowați-ora, a declarat ministrul Energiei. „Este exclus sa luam in calcul eliminarea unor asemenea plafoane. Noi ne dorim sa pastram un pret cat mai mic la factura cetatenilor…

- Termoenergetica București, compania care asigura furnizarea caldurii și a apei calde catre populație, este in pragul insolvenței. Anuntul autoritatilor.Reprezentanții companiei spun ca Primaria Capitalei refuza sa recunoasca și sa plateasca pierderile din rețea cauzate de sistemul vechi de conducte.…

- Pe 1 august intra in vigoare plafonarea adaosului comercial in cazul mai multor alimente de baza. Economiștii avertizeaza ca ne-am putea lovi de penurie, așa cum s-a intamplat in alte țari care au adoptat astfel de masuri.Guvernul condus de Marcel Ciolacu și-a propus sa plafoneze adaosul comercial la…

- Burduja: Ajutoare pentru energie in funcție de venituri. Pana cand va fi menținuta plafonarea prețurilor la curent și gaze Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat miercuri seara ca plafonarea prețurilor la energie va fi pastrata cel puțin pana in 2024, dar nivelul ajutoarelor pentru populație…

- Prețurile la energia electrica și la gazele naturale vor ramane plafonate! Decizia Guvernului Romaniei a de a plafonat prețul la energia electrica și la gazele naturale va ramane valabila și pentru noul sezon rece 2023-2024.Ministrul Energiei - Sebastian Burduja a explicat faptul ca cei de la Comisia…

- Guvernul ungar intentioneaza sa inlature, incepand cu data de 1 august 2023, plafoanele impuse preturilor alimentelor de baza in urma cu 16 luni, si, in paralel, a ordonat retailerilor sa introduca reduceri mai mari de preturi la anumite produse alimentare, a declarat joi Gergely Gulyas, directorul…

- Mini-centura Ramnicului, mai exact DJ 703 L, intra in renovare! Anunțul a fost facut de președintele Consiliului Județean Valcea, Constantin Radulescu. Valoarea totala a proiectului este de 42.371.652,33 lei (cca 8,6 milioane euro), transmite șeful CJ Valcea.„Modernizam mini-centura ocolitoare a…