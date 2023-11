Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a afirmat ca schema de compensare pentru curentul electric este prevazuta in legislatie pana in martie 2025 si a mentionat ca a facut recomandari Comisia Europeana ca pana in 2025, dar inclusiv in acel an, sa se incerce o iesire graduala din aceste scheme de…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a facut o declarație importanta duminica seara, subliniind angajamentul sau pentru confortul cetațenilor romani in aceasta iarna. El a subliniat ca obiectivul sau principal este ca romanii sa nu resimta nici frigul, nici teama de facturi mari pentru energie. La…

- Ministrul Energiei a vorbit despre schema de plafonare-compensare a energiei susținand ca asigura o stabilitate pentru consumatorul final și pentru tot sistemule energetic. ”Noi ne straduim și poziția mea ca ministru al Energiei e sa menținem aceasta schema de plafonare-compensare pentru ca asigura…

- Solutia pentru mentinerea unui pret redus al facturilor este energia nucleara, considera ministrul Energiei, Sebastian Burduja.Acesta a participat joi, la Paris, la Conferinta internationala "Roadmaps To New Nuclear", organizata de Agentia pentru Energie Nucleara in parteneriat cu Ministerul Tranzitiei…

- Guvernul nu intenționeaza sa ia in calcul eliminarea plafonului de 0,68 RON pentru cei care au un consum mic, de pana la 100 de kilowați-ora, a declarat ministrul Energiei. „Este exclus sa luam in calcul eliminarea unor asemenea plafoane. Noi ne dorim sa pastram un pret cat mai mic la factura cetatenilor…

- Ministrul Energiei Sebastian Burduja a declarat ca Romania sta foarte bine cu stocurile de gaze naturale, fiind in acest moment o rezerva inmagazinata de aproape 83%, iar dupa 1 septembrie, conform angajamentului cu cei de la Comisia Europeana, va fi depasita cantitatea de 90%. Chestionat daca preturile…

