Asociatii Rompetrol Downstream SRL, intruniti in sedinta. Modificari in structura firmei

Asociatii Rompetrol Downstream SRL, cu sediul in Bucuresti, sectorul 1, City Gate Northern Tower, Piata Presei Libere s au reunit in Adunare Generala. Adunarea Generala a Asociatilor a avut loc in data de 04.05.2023, cu indeplinirea… [citeste mai departe]