Așteptarea a luat sfarșit. Antena 1 a anunțat cand se va lansa, oficial, noul sezon „Te Cunosc de Undeva”. Fanii celui mai indragit transforming-show din Romania așteapta, cu sufletul la gura, sa vada batalia celor mai talentate duete din muzica romaneasca. Cand incepe Te Cunosc de Undeva Te Cunosc de Undeva este unul dintre cele […] The post Data oficiala la care incepe noul sezon ‘Te cunosc de undeva’. Antena 1 a facut anunțul appeared first on IMPACT .