Data limită până la care trebuie tunsă vița de vie primăvara. Așa vei avea o recoltă bogată Cultivarea strugurilor a fost o tradiție indelungata in multe gradini casnice. Gradinarii se bucura cu adevarat de gustul proaspat al strugurilor cultivați acasa. Cu toate acestea, munca de intreținere a viței de vie poate fi o provocare. Ca și in cazul altor culturi pomicole, vița de vie are nevoie de plivit, fertilizare, control al insectelor […] The post Data limita pana la care trebuie tunsa vița de vie primavara. Așa vei avea o recolta bogata appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daca vrei sa te bucuri de o recolta bogata de ardei, nu trebuie sa le asiguri doar multa caldura și lumina. Este necesar sa fii atent și la alte detalii, precum legumele care ii inconjoara. Iata ce este interzis sa plantezi langa ardeii din gradina! Cum poți sa obții o cultura bogata de ardei Ardeii…

- Romanii care vor sa-și vada gradinile frumoase, pline de flori cat mai mult timp, trebuie deja sa se apuce de treaba. Experții in gradinarit au spus ce sa presari pe pamant ca lalelele din gradina sa infloreasca toata primavara. E un ingredient natural si ieftin. Cum sa ai curtea plina de lalele toata…

- Tocmai atunci cand credeam ca s-a terminat cu iarna și temperaturile scazute, vine o schimbare drastica a vremii anunțata de ANM. Din pacate, nu scapam de iarna, iar zonele in care primavara nu pare sa mai vina vor fi afectate de temperaturi scazute și fenomene, cel puțin, extreme. Pentru astazi ANM…

- Stropirea pomilor este destul de importanta pentru a avea o gradina cu pomi roditori și sanatoși. De regula, principalele stropiri se realizeaza toamna și iarna, mai exact in perioada februarie-martie. Cele mai multe soiuri de pomi infloresc la scurt timp dupa ce ziua devine egala cu noaptea, iar vremea…

- Oficial, in sezonul de primavara vom intra in jurul datei de 21 martie, așa ca este cel mai bun moment de a ne pregati gradina și, bineințeles, pomii fructiferi. Momentul și metoda de taiere a pomilor fructiferi pot spori cantitatea și calitatea recoltei. Invațand cand sa taiați pomii fructiferi veți…

- Astrologii din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie au emis o noua prognoza pentru zilele care urmeaza. Aceștia au venit cu noi detalii despre vremea din zilele acestea care i-a luat prin surprindere pe cei mai mulți romani. Majoritatea dintre ei au așteptat mult sezonul cald care acum se…

- A mai ramas puțin timp pana cand primavara ne va bate la ușa, motiv pentru care trebuie sa fim atenți cum ingrijim plantele in ghivece. Gradinarii cu experiența ofera cateva trucuri esențiale pentru cei care adora florile de apartament. Cum ingrijești plantele in ghivece pe timp de primavara Iți poți…

- Primavara este pe drum și in curand vei fi prins intr-o frenezie de semanat semințe, de cultivat și de ingrijit gradina, pe masura ce aceasta revine la viața. Profita de aceste luni mai liniștite de iarna pentru a-ți organiza gandurile și pentru a lua un avans in noul an de gradinarit. In cele ce urmeaza…