Stiri pe aceeasi tema

- Printul Louis, cel de-al treilea copil al printului William al Marii Britanii si al ducesei Catherine de Cambridge, care va fi botezat pe 9 iulie, va purta in timpul ceremoniei o tinuta simbol pentru familia regala, potrivit closermag.fr.

- Thomas Markle, tatal ducesei Meghan Markle a starnit un nou scandal in familia regala in urma interviului pe care l-a dat recent. Regina a luat o decizie radicala in ceea ce il privește pe Thomas Markle, și anume i-a interzis sa aiba acces la familia regala, deoarece nu prezinta incredere și oricand…

- Zara Tindall, una dintre nepoatele reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, a nascut o fetita si a devenit mama pentru a doua oara, a anuntat marti biroul de presa de la Palatul Buckingham.

- Prima nunta de gay din familia regala a Marii Britanii va avea loc la sfarsitul lunii august. Varul reginei Elisabeta a II-a, Lord Ivar Mountbatten, se va casatori cu iubitul sau. Ceremonia va avea loc la o capela privata din Devon.

- Lordul Ivar Mountbatten, verisor al reginei Elisabeta a II-a, se va casatori cu partenerul lui de viata in cadrul unei ceremonii care va reprezenta prima nunta gay din istoria familiei regale britanice. Lordul...

- Familia regala britanica a luat masuri speciale pentru protectia celor mai mici membri ai sai. Astfel, femeia care a fost angajata ca bona pentru fiul cel mare al Printului William, Printul George, a trecut prin antrenamente de lupta antitero, tehnici de autoaparare si cursuri de sofat in conditii extreme.…

- La patru zile de la venirea sa pe lume a noului membru al familiei regale a Marii Britanii, Palatul Kensington a pus capat asteptarii fanilor si a anuntat ce nume va purta cel de-al treilea copil al Printului William cu Kate Middleton.

- Vlad Mirița și-a botezat baiețelul, in acest weekend. Artistul și șoția lui, Maria Natura au trait emoții mari, in cea mai importanta zi din viața lor. Aceștia iși mai doresc inca trei copii. “Mai vrem doua surioare si inca un fratior, chiar in viitorul apropiat. Nu ma asteptam sa am un baiat. Ne bucuram…