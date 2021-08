Data la care va avea loc Sibiu Jazz Festival 2021 Sibiu Jazz Festival 2021 va avea loc in perioada 13-15 august, in Piata Mare. Accesul la concerte va fi gratuit. Vineri, 13 august, de la ora 19:00, vor urca pe scena Peter Sarosi ft. Vaughn Roberts (Sarosi Peter – clape, Pal Gabor – tobe, Gyergyai Szabolcs – bass, Gabor Szabolcs – saxofon alt si sopran, Vaughn Roberts – trompeta) si Motel Kaiju (Niccolo Faraci – chitara bass, Alberto Mancini – pian electric, Lorenzo Blardone – clape, Andrea Bruzzone – tobe). Sambata, 14 august, de la aceeasi ora, vor canta Irina Gorga & Eu To Jazzperience – castigatorii trofeului Sibiu Jazz Competition 2020 (Irina… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

