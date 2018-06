Stiri pe aceeasi tema

- Bill Clinton a lansat, duminica, prima sa carte de fictiune, „The President is Missing”, despre un președinte american care dispare. La evenimentul de lansare, el a facut o ironie la adresa lui Trump, spunand ca romanul nu se refera la acesta, deoarece el nu a disparut, cum „ține sa” aminteasca.

