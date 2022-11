Stiri pe aceeasi tema

- Nimeni nu poate spune ca Romania nu este gata sa adere la Spațiul Schengen, declara la RFI vicepremierul Kelemen Hunor. El nu are nici o emoție ca MCV va fi ridicat in acest an. „In primul rand, nu este nimic surprinzator, Olanda face acest joc politic de ani de zile și era de așteptat sa mearga…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan afirma ca 85 la suta dintre membrii Parlamentului European s-au pronuntat pentru aderarea Romaniei la Spatiul Schengen, prin votul de marti. "Voturile olandezilor arata astfel: 15 pentru, 4 impotriva, 6 abtineri. Un mesaj clar pentru premierul Mark Rutte", adauga el.…

- Extinderea spațiului Schengen se poate face numai atunci cand sunt indeplinite toate cerințele, a transmis ambasadorul Olandei la București, potrivit Europa Libera.Intrebat care este poziția oficiala a țarii sale cu privire la aderarea Romaniei la Schengen in viitorul apropiat, ambasadorul Roelof van…

- PSD va susține in Coaliția de guvernare ca Guvernul sa adopte din acest an prevederile directivei europene adoptate recent de Parlamentul European cu privire la salariile minime adecvate din Uniunea Europeana, astfel incat acestea sa se aplice de la 1 ianuarie 2023. Introducerea in Romania a mecanismului…

- PSD va susține in Coaliție ca Guvernul sa adopte din acest an prevederile Directivei europene adoptate recent de Parlamentul European cu privire la salariile minime adecvate din UE, astfel incat acestea sa se aplice de la 1 ianuarie 2023, potrivit Agerpres si euractiv.ro. „Introducerea in Romania a…

- Potrivit PSD, introducerea in Romania a mecanismului recomandat in Directiva, prin care salariul minim e stabilit la 50% din valoarea salariului mediu brut pe economie ar conduce la o crestere a venitului minim de la 1 ianuarie 2023 la o valoare apropiata de 3.000 de lei brut, asa cum a propus recent…

