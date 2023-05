Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 45.000 de pensionari din judetul Iasi traiesc cu putin peste 1.000 de lei pe luna, in conditiile in care o persoana adulta singura ar putea trai relativ decent in Romania cu un venit lunar de peste 3.000 de lei, potrivit unui raport publicat la sfarsitul anului trecut de Fundatia Friedrich Ebert…

- In Romania, aproape 4,6 milioane de pensionari vor trebui sa plateasca impozit pe venit dupa ce pensiile lor au fost majorate, depașind plafonul de 2.000 de lei.La noi in tara, pensia lunara este in medie de 2.004 lei, potrivit datelor publicate de Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP) pe luna martie…

- Cați bani reține statul din pensiile romanilor In Romania traiesc aproape 4,6 milioane de pensionari, pensia lunara fiind in medie de 2.004 lei, potrivit datelor publicate de Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP) pe luna martie 2023. Puțini dintre aceștia știu i ...

- Coaliția sta cu sabia deasupra capului cu privire la pensiile speciale. Comisia europeana nu accepta compromisuri privind refacerea legii pensiilor speciale. In aceste zile, PNL și PSD ar trebui sa ia o decizie clara privind indemnizațiile speciale. Culmea este ca pensiile speciale pare ca se inmulțesc…

- Pensiile speciale platite din bani publici, pe langa pensia care li s-ar cuveni in baza propriilor contribuții, se apropie de 1,5 miliarde de lei pe an. Potrivit informațiilor publicate de Casa Naționala de Pensii Publice, pensiile speciale sunt platite atat din findurile BASS (contributivitate),…

- Incepand cu data de 1 martie, se vor restitui romanilor cu pensiile mai mari de 4.000 de lei banii reținuți, in perioada 1 ianuarie-27 decembrie 2022. Procesul va fi finalizat pana la 28 februarie 2024, a anunțat Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP). Restituirea contribuției de asigurari sociale…

- Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP) a facut o serie de precizari pentru toți pensionarii care primesc pensiile pe card.In aceasta luna, pensiile vor intra pe card, incepand cu data de... Citește AICI cand vor intra pensiile pe card in luna FEBRUARIE 2023... Fii la curent cu cele mai noi…

- PENSII 2023| Cum pot primi pensionarii pensiile pe card. Ce comisioane percep bancile din Romania Noutați PENSII 2023| Cum pot primi pensionarii pensiile pe card. Ce comisioane percep bancile din Romania Ce comisioane platesc pensionarii la banci pentru pensiile pe care le incaseaza? In urma conventiilor…