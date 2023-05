Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca anunta amendamentele asumate de coalitie la proiectul de lege privind pensiile de serviciu, aflat in dezbaterea Parlamentului, aratand ca modificarea acestuia este necesara pentru ca Romania sa poata beneficia in continuare de banii din PNRR. „Pensia fiecarui cetatean trebuie…

- O femeie din Teleorman este romanca cu cea mai mica pensie de la noi din tara. Desi a terminat o facultate și a lucrat 20 de ani, femeia incaseaza o suma infima luna de luna de la stat, iar banii nu-i ajung nici macar pentru mancare. Daniela Cecilia Nestorescu, o femeie din Zimnicea, județul Teleorman,…

- De obicei, poștașii livreaza pensiile la domiciliul beneficiarilor in perioada 1-15 a fiecarei luni, insa in aprilie romanii iși vor primi banii mai repede.Astfel, poștașii vor livra pensiile la domiciliul beneficiarilor pana in data de 11 aprilie 2023.De asemenea, Marius Budai a precizat ca in luna…

- Cei ce vor sa acopere perioadele in care nu au cotizat la sistemul de pensii de stat o pot face și in acest an. Aceștia pot semna un contract de asigurare sociala cu casa de pensii și vor plati sumele corespunzatoare numarului de ani doriți. Se poate cumpara vechime in munca pana la 1 septembrie Romanii…

- Pensiile speciale ar putea fi impozitate cu praguri de pana la 15% si nicio pensie din Romania nu va depași veniturile din perioada de activitate, potrivit deciziilor luate de coalitia de guvernare.

- Romania are probleme cu viitoarele plati din PNRR. Si a treia transa este in pericol de a fi blocata, pentru ca Romania nu a indeplinit deocamdata conditii cerute de Bruxelles. Mai precis, 79 de jaloane, așa cum a declarat, aseara, la TVR Info, Marcel Bolos.

- Romania are probleme cu viitoarele plati din PNRR. Si a treia transa este in pericol de a fi blocata, pentru ca Romania nu a indeplinit deocamdata conditii cerute de Bruxelles. Mai precis, 79 de jaloane, așa cum a declarat, aseara, la TVR Info, Marcel Bolos.

- Liderul USR Catalin Drula a declarat, la dezbaterea de luni in plenul Camerei a motiunii simple impotriva ministrului Muncii Marius Budai, ca politica PSD si PNL este una de aparare a pensiilor speciale si a pensiilor „nesimtite", in contextul in care premierul Nicolae Ciuca are 18.000 de lei pensie…