Stiri pe aceeasi tema

- Prima majorare va insemna un spor de 13,8%, a declarat șeful CNPP, la un post TV, iar a doua creștere a pensiilor o sa vina anul viitor prin recalculare. De exemplu, un barbat cu un stagiu de cotizare contributiv de 31 de ani, 6 luni și 23 de zile, cu 17 puncte realizate, va avea 20,67 puncte realizate…

- Numarul pensionarilor speciali a crescut de trei ori mai repede anul acesta fața de 2022, potrivit unor date consultate in exclusivitate de Digi24. Mai mult, cheltuielile cu pensiile speciale, fara a lua in calcul cele militare, au crescut cu 15 milioane de lei de la an la an, iar mare parte din creștere…

- Autoritațile romane au anunțat o noua masura destinata pensionarilor, care poate aduce beneficii suplimentare in funcție de stagiul de cotizare. Decizia vine in urma discuțiilor purtate cu Comisia Europeana, care incurajeaza prelungirea activitații profesionale a romanilor și, implicit, a contribuției…

- S-a anunțat care sunt pensiile care nu mai cresc in Romania. Veste proasta pentru pensionari, ce taieri sunt la Ministerul de Finanțe. Noua lista cu taieri de la buget se afla la aceasta ora pe masa ministrului de Finanțe. Ce pensii nu mai cresc in Romania și pentru ce perioada Cinci ordonanțe de urgența…

- Daniel Baciu, seful Casei de Pensii, a declarat sambata ca procesul de evaluare a dosarelor de pensie se apropie de final, fiind parcurse aproximativ patru milioane de dosare din totalul de 4,6 milioane. Au fost evaluate patru milioane din cele 4,6 milioane de dosare Procesul de evaluare a dosarelor…

- Ministerul Dezvoltarii a anunțat alocarea unei sume importante pentru municipiul Baia Mare, care va fi folosita pentru reabilitarea unei strazi. Este vorba despre suma totala de 43 milioane lei, care a fost alocata pentru reabilitarea strazii Victoriei, tronson cuprins intre Bulevardul Decebal si Bulevardul…

- Vești importante! Este anunțul momentului pentru milioane de pensionari! Un important reprezentant al Guvernului a venit cu noi dezvaluiri despre ce se va intampla cu pensiile. Cei mai incantați de noul anunț sunt romanii care iși doresc ieșirea la pensie mult mai rapid.Ce se intampla de fapt cu…

- Premierul Marcel Ciolacu a adus in cursul acestei dimineți o veste așteptata cu nerabdare de 2,5 milioane de romani cu venituri mici. Masura financiara luata de Guvern in avantajul cetațenilor urmarește sa aduca un suport semnificativ in bugetul gospodariilor afectate de dificultațile economice și sa…