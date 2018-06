Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de la Venetia va elabora in luna iulie un raport preliminar pe legile Justitiei din Romania, iar cel definitiv va fi gata in octombrie, a declarat, marti, senatorul PNL Alina Gorghiu, dupa intalnirea Comisiei speciale cu expertii internationali, mentionand ca are convingerea ca PSD nu va…

- Comisia de la Venetia va elabora in luna iulie un raport preliminar pe legile Justitiei din Romania, iar cel definitiv va fi gata in octombrie, a spus marti, senatorul PNL Alina Gorghiu, dupa intalnirea Comisiei speciale cu expertii internationali

- "Am o mare satisfactie, impreuna cu colegii mei, ca am reusit concretizarea acestui demers, ca urmare a unei intiative pe care PNL a avut-o, initiativa care, din pacate, desi trebuia sa apartina majoritatii parlamentare, Parlamentului, ministrului Justitiei, ne-a fost refuzata in mod constant. De…

- Senatorul PNL, Alina Gorghiu, membru in Comisia pentru legile justiției, a anunțat ca Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei va sesiza Comisia de la Veneția pentru a se da un aviz cu privire la legile justiției din Romania in urma solicitarii pe care PNL a depus la APCE inca din luna martie.

- Senatorul PNL, Alina Gorghiu, membru in Comisia pentru legile justiției, a anunțat ca Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei va sesiza Comisia de la Veneția pentru a se da un aviz cu privire la legile justiției din Romania in urma solicitarii pe care PNL a depus la APCE inca din luna martie.

- Senatorul PNL Alina Gorghiu, membru in Comisia pentru legile Justiței, a cerut Comisiei juridice si pentru drepturile omului din cadrul APCE sa solicite opinia Comisiei de la Venetia pe legile Justitiei.

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a cerut Comisiei juridice si pentru drepturile omului din cadrul APCE sa solicite opinia Comisiei de la Venetia pe legile Justitiei. "Ieri am trimis o scrisoare Comisiei juridice si pentru drepturile omului din cadrul APCE ca, avand in vedere si raportul GRECO, sa…

- PNL ii solicita ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa publice de urgenta raportul GRECO pe legile justitiei, a declarat, miercuri, senatorul Alina Gorghiu, afirmand ca liberalii vor solicita printr-o scrisoare Adunarii Parlamentare si PPE sesizarea Comisiei de la Venetia pe legile justitiei.