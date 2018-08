Stiri pe aceeasi tema

- Asztalos Csaba, președintele Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a declarat ca instituția pe care o conduce va lua o decizie in cazul sesizarii USR Diaspora referitoare la mesajul eroparlamentarului roman Maria Grapini, publicat pe o rețea de socializare, in maxim doua-trei saptamani.

- Europarlamentarul Maria Grapini a distribuit pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care românii din Diaspora care vor sa participe la mitingul de vineri sunt facuți ”proști”. Renimita pentru parada de greșeli gramaticale și de exprimare, dar și pentru…

- Europarlamentarul Maria Grapini a distribuit pe contul sau de Facebook un mesaj in care ii jigneste pe romanii din Diaspora, care vor participa la mitingul din 10 august. „Fara certificat de prost nu puteti participa la miting“, le-a transmis Grapini. Ulterior, europarlamentarul a șters postarea.Concret,…