- Chiar in momentul cand Donald Trump anunta ca SUA se retrag din acordul nuclear cu Iranul, iar Israelul lovea bazele iraniene din Siria, premierul israelian Benjamin Netanyahu participa , alaturi de presedintele rus Vladimir Putin, la festivitatile prilejuite de Ziua Victoriei de la Moscova.

- 'In acest an, din cauza mentinerii amenintarii teroriste in Siria, navele noastre echipate cu rachete de croaziera 'Kalibr' vor patrula in permanenta in Marea Mediterana', a declarat Putin, adaugand ca, in general, pentru acest an sunt planificate 102 marsuri (de antrenament) ale navelor si submarinelor…

- Rusia nu se afla in discutii cu guvernul sirian privind furnizarea de sisteme de rachete sol-aer S-300 si nu crede ca acestea sunt necesare, a declarat Vladimir Kozhin, consilier al presedintelui rus Vladimir Putin, citat vineri de cotidianul Izvestia, sugerand o schimbare a pozitiei Rusiei, relateaza…

- Israelul are dreptul si se va apara impotriva actiunilor iraniene in Siria, a declarat premierul israelian Benjamin Netanyahu, dupa ce s-a intalnit la Moscova cu presedintele rus Vladimir Putin, informeaza agentia de stiri Dpa.

- Ziua Victoriei impotriva Germaniei naziste da un nou prilej Rusiei pentru a-si etala puterea militara cu o parada impresionanta in Piata Rosie din Moscova. Spectatoriii sunt invitati sa admire noile arme rusesti, intre care o racheta prezentata de Vladimir Putin drept „invincibila“.

- Vladimir Putin va fi investit luni pentru a patra oara in functia de presedinte al Rusiei, dupa ce a castigat alegerile prezidentiale din luna martie cu peste 75% din voturi, informeaza site-ul postului BBC. Ceremonia de investire a lui Putin va avea loc la Kremlin si va incepe la ora…

- „Acest lucru s-ar putea intampla cu ușurința și in Statele Unite, daca nu suntem inteligenți și daca nu suntem conștienți de ceea ce se petrece. Trebuie sa ințelegem ca nu putem permite nici cea mai mica folosire a armelor chimice”, a declarat Nikki Haley, duminica, intr-un interviu pentru televiziunea…

- Deprecierea rublei declansata de noile sanctiuni impuse Rusiei de Statele Unite la sfarsitul saptamanii trecute s-a accentuat miercuri, dupa ce presedintele american Donald Trump a avertizat Moscova sa se pregateasca pentru venirea rachetelor americane in Siria, unde Vladimir Putin este hotarat sa…