Dată în urmărire generală în SUA Autoritățile au lansat o campanie prin care publicul este indemnat sa semnaleze prezente suspecte. Viespea asiatica gigantica, considerata de specialisti cea mai mare din lume si supranumita „viespea ucigasa", a fost reperata pentru prima data pe teritoriul american, suscitand teama in special in randul apicultorilor. Doua exemplare au fost descoperite in decembrie 2019 in statul Washington, in nord-vestul Statelor Unite, in apropierea granitei cu Canada. Dupa aceasta descoperire de rau augur, oamenii de stiinta au luat masuri pentru eliminarea insectei invazive inainte ca aceasta sa se stabileasca…

