- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, joi, ca social-democratii sunt pregatiti sa vina, alaturi de alte forte din Opozitie, cu o propunere de premier, "un specialist recunoscut de toata lumea", in situatia in care motiunea de cenzura pe care intentioneaza sa o depuna va fi adoptata."Asta…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, anunta ca va depune in luna august motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban. Liderul PSD sustine ca s-au strans deja 202 semnaturi pentru introducerea motiunii, scrie News.ro.Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, a precizat ca Guvernul liberal…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca social-democratii vor depune o motiune de cenzura la adresa Guvernului Orban si demersul va reusi „suta la suta”, precizand ca momentul cand va fi initiat demersul va fi stabilit intr-o sedinta a CExN dupa discutii cu liderii celorlalte partide…

- Liderul interimar al PSD Marcel Ciolacu a declarat ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului va fi depusa in momentul in care exista garantia 100% ca aceasta va trece. El a adaugat ca, in prezent, PSD are 204 voturi, iar pentru ca motiunea sa fie adoptata sunt necesare 223 de voturi in Parlament.

- Guvernul Orban ar putea fi demis prin motiune de cenzura, PSD anuntand ca aceasta va fi depusa imediat dupa ce Romania nu se va mai afla in stare de alerta din cauza pandemiei de coronavirus. Moțiunea de cenzura a PSD, intitulata "guvernarea minoritara Iohannis- Orban – eșecul garantat, multilateral…

- Parlamentarii PSD incep sa lucreze la motiunea de cenzura pe care o vor depune a doua zi dupa incheierea starii de alerta, a anuntat liderul interimar al partidului, Marcel Ciolacu. "Va anunt public ca, incepand de astazi, parlamentarii PSD incep sa lucreze la textul motiunii de cenzura…

- Marcel Ciolacu a vorbit despre la DC News Tv despre eventuala motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban si ultimele decizii luate in Parlament. Liderul PSd nu a renuntat la ideea de a da jos actualul guvern al Romaniei. "Am spus foarte clar ca nu vom depunde o motiune de cenzura in timp…

- Marcel Ciolacu a precizat, in ultimele saptamani, ca dupa ce perioada de stare de alerta va trece, PSD va depune o moțiune de cenzura impotriva lui Ludovic Orban. Ar fi a doua, dupa ce precedenta a reușit la un scor istoric pentru democrația din Romania.Premierul spune ca nu se teme de planurile ”politicianiste”…