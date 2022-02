Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anuntat ca, in urma modificarilor aduse de CNSU, se va permite accesul tuturor persoanelor in supermarket-urile din mall-uri si centre comerciale, cu conditia sa existe culoare speciale, sa se asigure o suprafata de patru metri…

- Eliminarea certificatului verde din centrele comerciale este una dintre noutațile noilor masuri aprobate de Guvern. Autoritație au anunțat și prelungirea starii de alerta cu inca 30 de zile, iar noile masuri și restricții vor intra in vigoare din 7 februarie. Printre cele mai importante masuri sunt:…

- Secretarul de stat Raed Arafat a anunțat joi ca saptamana viitoare se vor ocupa peste 1.000 de paturi in sectiile de terapie intensiva daca va continua cresterea numarului de infectari.„Cresterea asta este cea care o monitorizam si urmarim. Daca continuam aceasta crestere, este posibil ca saptamana…

- Raed Arafat a vorbit despre valabilitatea certificatului verde și a celui Covid in contextul epidemiologic actual. Șeful DSU a facut referire in mod special la persoanele care sunt vaccinate cu doua doze și la cele care urmeaza sa se imunizeze anti-Covid. Acesta a explicat ca, in viitor, prelungirea…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a informat, miercuri, ca autoritatile italiene au revizuit conditiile de intrare in tara in contextul pandemiei de COVID-19 si, incepand de joi, toate persoanele care s-au aflat sau au tranzitat teritoriul Romaniei in ultimele 14 zile anterior intrarii pe teritoriul…

- „Romanii și alți cetațeni care vin din afara UE vor prezenta un test RT-PCR obținut cu cel mult 48 de ore inainte de calatorie. Cei nevaccinați, carantina 10 zile, daca au test.Persoanele nevaccinate sau care nu au trecut prin boala și care vin din zona roșție a UE - carantina 10 zile.Daca nu prezinta…

- Seful DSU, Raed Arafat, a declarat ca interdictia de intrare la parada de Ziua Nationala pentru cei nevaccinati este valabila doar pentru zona oficiala. Pentru celelalte zone se vor respecta doar regulile de sanatate publica si purtarea obligatorie a mastii.