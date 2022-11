Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care trebuie sa isi schimbe urgent buletinele. Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au facut un anunț potrivit caruia sute de mii de documente de identitate au fost recunoscute ca fiind expirate. Totul are legatura cu demersurile ce au avut loc in perioada starii de urgența și…

- Sase oameni au murit si alti 53 au fost raniti in urma unui presupus atac sinucigaș cu bomba in Istanbul. Deocamdata nu este clar ce a provocat aceasta explozie. Erdogan a precizat intr-o interventie televizata ca cel putin 6 persoane au fost ucise si 53 ranite in urma acestui „atentat ticalos”. Zona…

- Razboi in Ucraina, ziua 253. Bombardamente puternice au fost raportate joi in zone extinse din Ucraina, deteriorand infrastructura, inclusiv alimentarea cu energie electrica a centralei nucleare de la Zaporojie.

- Romanii care au implinit 18 ani vor primi 2.500 de lei daca merg la școala sau muncesc. Tinerii cu varsta majoratului ar putea beneficia de aceasta suma pana la varsta de 26 de ani. Anunțul a fost facut pe Facebook de Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse. De asemenea,…

- Se vor acorda vouchere noi, in curand. Despre ce pot face romanii cu ele a scris pe Facebook ministrul Marcel Boloș. Vor fi acordate vouchere de rezilienta pentru sprijinirea populației vulnerabile, care sa sprijine imbunatațirea condițiilor de locuire prin investiții in servicii comunitare, precum…

- Ce se intampla cu tichetele sociale in 2023, conform Guvernului Romaniei. Anuntul asteptat de toti romanii fost facut de premierul Nicolae Ciuca. Așadar, cat timp vor fi acordate voucherele sociale in valoare de 250 de lei, vedeți in randurile de mai jos ale articolului. Ce se intampla cu voucherele…

- Romania trece printr-o criza fara precedent, și nu vorbim de criza energetica sau economica. Inca de la inceputul acestui an s-au tot tras semnale de alarma cu privire la criza forței de munca. In ultimele luni, din pacate, penuria de angajați a ajuns la cote alarmante. Ca urmare a acestei situații,…

- Romanii s-ar putea bucura de o noua zi libera in fiecare an. Anunțul a fost facut chiar astazi de autoritați dupa ce Comisia pentru Munca din Camera Deputaților a aprobat proiectul prin care ziua respectiva urmeaza sa devina zi libera pentru salariați. Despre ce zi este vorba, vedeti un pic mai jos.…