Astazi, la Palatul Victoria, a continuat seria consultarilor inițiate de premierul Marcel Ciolacu asupra datei alegerilor prezidențiale. Acesta s-a intalnit, marți, cu reprezentanții REPER și Forța Dreptei. „Partidul REPER a mers cu un mandat foarte clar, de organizare a alegerilor prezidențiale la termen in primul rand si asta a fost cel mai direct mesaj pe […]