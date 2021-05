Stiri pe aceeasi tema

- Fostul secretar de stat la Ministerul Sanatații și director medical la Spitalul de Boli Infecțioase Brașov, dr. Andreea Moldovan, lucreaza, acum, la Organizația Mondiala a Sanatații. Moldovan face parte din departamentul care se ocupa de prevenția și controlul infectarilor Covid-19. Anunțul a fost postat…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, și fostul secretar de stat in același minister, Andreea Moldovan, susțin o conferința de presa la doua zile dupa ce au fost demiși din funcție. Referitor la ordinul prin care era modificata formula de calcul a incidenței, Andreea Moldovan a precizat: ”Menționez…

- Miercuri, premierul Florin Cițu l-a demis pe Vlad Voiculescu, ministrul Sanatații. Alaturi de Voiculescu, din Ministerul Sanatații a plecat și Andreea Moldovan, secretar de stat. Se pare ca decizia ar fi fost luata dupa ce aceasta ar fi publicat marți un ordin privind noi criterii de carantinare a unei…

- Anunțul privind demiterea lui Vlad Voiculescu vine la o zi dupa ce Ministerul Sanatatii a modificat modul de calcul al incidenței epidemice, dupa care se instituie carantina zonala. Aparent, Cițu nu știa despre acest ordin semnat de secretarul de stat Andreea Moldovan sau nu și-a dat acordul pentru…

- In vreme ce secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andreea Moldovan, susține ca Bucureștiul intrunește condițiile de carantinare și pe vechile normative, și pe cele noi, șeful ei direct, ministrul Vlad Voiculescu, spune ca nu se pune problema inchiderii Capitalei. Intrebata daca, in conformitate…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, recunoaște ca a greșit pentru ca nu a purtat masca in parlament. Da vina pe faptul ca i se facuse sete și spune, in incercarea de a se dezvinovați, și o minciuna. Fotografiat de jurnaliștii de la Digi 24 fara masca de protecție pe holurile Parlamentului, Voiculescu…

- Exista semne clare ca al treilea val al pandemiei de coronavirus a inceput deja in Germania, a anuntat Lothar Wieler, directorul Institutului Koch, principalul for pentru prevenirea bolilor infectioase din Germania, informeaza Agerpres , care citeaza dpa. Lothar Wieler, directorul Institutului Koch,…