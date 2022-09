Dat în judecată de o viitoare poliţistă pentru nişte cuvinte obscene spuse în faţa blocului. A câştigat însă O viitoare politista si-a chemat in judecata un vecin, considerandu-se vizata de comentariile „picante" ale acestuia. Cuvintele fara perdea spuse de barbat intr-un grup de prieteni l-ar fi putut costa pe acesta pana la 100.000 de lei, daca magistratii Judecatoriei ar fi admis plangerea femeii. Decizia acestora poate fi insa schimbata de Tribunal, care va analiza apelul. In urma cu doi ani, G.M se intorcea intr-o seara de la antrenamentul pe care il facea in vederea sustinerii examenului de admitere la scoala de politie. In fata blocului se aflau patru vecini pe care i-a salutat si cu care a schimbat… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

