Președintele rus Vladimir Putin considera ca problema alcoolismului din Rusia poate fi rezolvata. Pentru a face acest lucru, oamenii trebuie sa aiba oportunitați de autodezvoltare, a subliniat șeful statului rus, potrivit agenției ruse Tass.

Președintele american Joe Biden și dictatorul rus Vladimir Putin vor participa amandoi la summitul G-20 din 2022 al celor mai mari economii din lume, in noiembrie, pe insula indoneziana Bali, dar oficialii americani lucreaza pentru a se asigura ca cei doi lideri nu se incrucișeaza, Politico. rapoarte,

Președintele rus, Vladimir Putin, a semnat o lege prin care un debitor chemat la mobilizare pentru serviciul militar va putea beneficia de o scutire de credit pentru creditele de consum și ipotecare pe durata serviciului. Documentul a fost publicat vineri pe portalul oficial de informații juridice,

Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat marti, ca armele si echipamentele rusesti folosite impotriva fortelor ucrainene au o "eficienta ridicata", relateaza CNN, potrivit News.ro.

Presedintele american Joe Biden l-a avertizat din nou pe omologul sau rus Vladimir Putin impotriva utilizarii armelor chimice sau nucleare in Ucraina, intr-un moment in care armata ucraineana desfasoara o importanta contraofensiva in tara, relateaza sambata France Presse, informeaza Mediafax.

Presedintele rus Vladimir Putin a insistat ca cerealele ucrainene sa fie trimise "cu prioritate" tarilor care au cea mai mare nevoie de ele, intr-o convorbire la telefon cu secretarul general al ONU Antonio Guterres, relateaza AFP.

Președintele rus Vladimir Putin considera ca Rusia este adevarata „Țara a Soarelui Rasare", deoarece cea mai estica parte a ei se afla la est de Japonia.

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a anulat o conferința de presa planificata cu Vladimir Putin, in urma discuțiilor de la Soci. De asemenea, el a refuzat cina ulterioara, informeaza ziarul rusesc Kommersant, citat de presa de la Kiev.