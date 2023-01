Ivan Mamut va juca intr-un campionat exotic, la mai bine de patru luni dupa ce a plecat de la FCSB. Atacantul de 25 de ani, dat afara de Gigi Becali, și-a gasit in sfarșit echipa. Este aproape de a semnat cu Terengganu FC din Malaezia. „Nu poate sa faca nici macar o preluare„, l-a criticat […] The post Dat afara de Gigi Becali, Ivan Mamut va juca intr-un campionat exotic. Echipa cu care este pe punctul de a semna appeared first on Antena Sport . The post Dat afara de Gigi Becali, Ivan Mamut va juca intr-un campionat exotic. Echipa cu care este pe punctul de a semna first appeared on Money .