Dat afară de FCSB, anunță: „Vreau să ia Farul campionatul” Vadim Rața (30 de ani), mijlocașul dat afara de FCSB dupa 3 saptamani la inceputul sezonului, a declarat ca ține cu Farul in lupta la tiltu. Jucatorul de la FC Voluntari s-a declarat „șocat” de ce a reușit Hagi in acest sezon și a anunțat ca lupta la titlu se da in doi: Farul și FCSB. Mijlocașul moldovean a fost transferat de FCSB de la Voluntari pentru 300.000 de euro, in august 2022, apoi a fost cedat inapoi dupa 3 saptamani, gratis. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Farul vs FCSB se va disputa peste 3 etape, insa chiar daca va caștiga acel meci, trupa lui Charalambous nu va putea sa ia titlul daca Alibec și compania vor mai pierde și alte puncte in celelalte etape # Decisive se anunța meciurile indirecte pe care primele doua clasate le vor susține cu echipele care…

- Tavi Popescu s-a declarat optimist dupa FCSB – Farul 2-1. Mijlocașul celor de la FCSB este optimist ca echipa sa poate caștiga titlul in acest sezon. Dupa 4 etape desfașurate din play-off-ul Ligii 1, Farul este pe primul loc cu 39 de puncte, urmata de CFR Cluj și FCSB, cu 38, respectiv 37 de puncte.…

- Victor Pițurca (66 de ani) a vorbit despre situația din Liga 1 și a analizat lupta la titlu. Fostul selecționer crede ca liderul Farul are cele mai mari șanse sa caștige titlul și ca meciul cu FCSB (luni, ora 20:30) va fi unul extrem de important in lupta la titlu. Cum vede Victor Pițurca lupta la titlu…

- Antrenorul echipei UTA, Gyuszi Balint, spune ca UTA a caștigat un punct la Voluntari, dupa un meci pe care echipa sa putea sa il caștige... The post Gyuszi Balint: „Lupta se va duce pana la final” appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- David Popovici devine Ambasadorul Hope and Homes for Children Romania și vocea celor mai vulnerabili copii și tineri – cei care inca traiesc in orfelinatele din Romania sau sunt in pericol de a fi instituționalizați. Alaturi de Amalia Enache, Alexandru Tomescu, Marius Manole și Mihai Morar, David este…

- Gigi Becali a susținut o conferința de presa dupa victoria lui FCSB cu Sepsi, scor 2-1. Patronul roș-albaștrilor a vorbit și despre Andrei Borza (17 ani), fundașul stanga de la Farul. Internaționalul U20 a devenit un titular incontestabil la echipa lui Gica Hagi. Farul este lider in Superliga, iar Borza…

- Gabi Balint a analizat egalul dintre Rapid și Farul, 1-1, și a laudat rezultatele obținute de Adi Mutu. Dupa doua etape din play-off, Rapid e pe 4, cu 28 de puncte, iar fostul internațional spune ca giuleștenii nu pot emite pretenții la caștigarea campionatului. Concluzia lui Gabi Balint dupa Rapid…

- Andrei Ivan (26 de ani), unul dintre cei mai slabi jucatori ai oltenilor la Voluntari (0-1), a susținut ca Universitații Craiova doar golul i-a lipsit. Statisticile InStat il contrazic. Ivan a fost, duminica, unul dintre ce-i mai modești jucatori ai unei Craiove modeste in meciul pierdut la Voluntari…