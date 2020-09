Stiri pe aceeasi tema

- Un mesaj ce indeamna parinții sa se revolte fața de masurile impuse in școli, a impanzit mediul online. Și la Bistrița, parinții sunt așteptați azi in fața Primariei Bistrița pentru a semna un memoriu. Acțiunea e organizata la nivel național și ”coordonata” de un grup de parinți- avocați. ”Copiii noștri…

- Inainte de a-l trimite la școala, parintele este cel care evalueaza starea de sanatate a copilului, dar și a intregii familii. Daca in familie exista persoane care au boli grave, parintele poate decide ca cel mic sa nu mearga la școala, dar trebuie sa anunțe acest lucru și sa aduca la școala o adeverința…

- Conform deciziei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Galati, vor ramane inchise, fiind in scenariul rosu, gradinita cu program saptamanal nr. 32 din municipiul Galati unde personal din cadrul unitatii a fost confirmat cu infectie cu coronavirus, dar si Scoala gimnaziala Constantin Paunescu…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a anuntat joi, dupa o sedinta la Ministerul Educatiei la care a participat si vicepremierul Raluca Turcan, ca elevii din ... The post Cum va incepe scoala. Ministrul Educatiei: „Copiii din 101 de scoli invata online”. Vezi situatia in Timis appeared first on Renasterea…

- A aparut episodul 118 al Verdictului Politic, rubrica realizata de Dana Budeanu in exclusivitate la STIRIPESURSE.RO. In acest episod, Dana Budeanu vorbeste despre inceperea anului școlar.Principalele declarații: - „Copiii sunt chemati la scoala. A iesit ametita aia sa ne explice ce…

- "In privinta deschiderii scolii, lucrurile sunt clare. Atat presedintele cat si Guvernul au anuntat modalitatea de deschidere a scolii, in functie de raspandirea al virusului. Pana la 1 la mie, se poate incepe pe scenariul verde - cu copii in clasa. Intre 1 si 3 la mie rata infectarii, cazuri…

- Copiii care sufera de boli cronice sau au in familie persoane din categorii de risc pot face școala doar online, pentru a evita riscul infectarii cu COVID-19, conform declarațiilor ministrului Educației, Monica Anisie, scrie Edupedu.roDar chiar și in aceasta situație, parinții trebuie sa aduca la școala…

- Copiii care sufera de boli cronice sau au in familie persoane din categorii de risc pot face școala doar online, pentru a evita riscul infectarii cu COVID-19. Parinții trebuie insa sa duca la școala o adeverința de la medicul de familie pentru acest lucru, spune ministrul Educației, Monica Anisie. Ea…