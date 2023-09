Dascălii trimiși la cursuri pentru a recunoaște elevii drogați Peste 200 de profesori din Cluj au fost instruiți sa identifice elevii care se drogheaza. Dascalii au participat la trei sesiuni de informare cu privire la consumul de droguri, in randul elevilor, organizate de Inspectoratul Școlar Județean Cluj. Profesorii au fost instruiți pentru recunoașterea simptomelor specifice consumului de droguri, dar le-au fost prezentați și factorii […] The post Dascalii trimiși la cursuri pentru a recunoaște elevii drogați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

