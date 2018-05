Stiri pe aceeasi tema

- PNL anunta ca dascalii mai multor unitați de invațamant au primit doar 88 la suta din salariu. "Din cauza constrangerilor bugetare, Consiliile de Administrație au avut de ales: fie platesc doar 88 la suta din salariu, fie platesc integral salariile, dar vireaza mai puțin in zona de contribuție la…

- Consilierul liberal Nicu Tanase isi va pierde, in sedinta de Consiliu Local de marti, 8 mai, calitatea de membru in consiliile de administratie de la Liceul cu Program Sportiv si Clubul Sportiv Scolar Focsani.

- Vasile Mihalcia, un militar-erou, iși risca viața zi de zi pentru baiețelul sau cel mic. In varsta de trei ani, Darius a primit un diagnostic dur la scurt timp dupa ce a venit pe lume. Medicii le-au spus parinților ca fiul lor sufera de tetrapareza spastica, paralizie cerebrala. Din ziua in care au…

- Mai multe unitati de invatamant de pe raza municipiului Targu Jiu vor fi modernizate sau extinse in acest an. Una din cele mai mari finantari au fost primite pentru Scoala Gimnaziala „Aleandru Stefulescu”, respectiv peste 1,7 milioane de lei, dupa cum a precizat primarul Marcel Romanescu. De asemenea,…

- Fosta soție și fiica lui au murit in aceeași zi, la un interval de jumatate de ora, ambele in accidente de circulație. Barbatul s-a prabușit cand a aflat despre tragedie și iși reproșeaza za s-a desparțit de aceea care i-a fost partener de viața. Coșmar se poate numi acea zi! Și fosta soție, și fiica…

- Un cuplu din Marea Britanie a reusit sa primeasca interzis intr-un hotel de patru stele. Cei doi adolescenti i-au enervat la culme pe managerii acelui hotel, iar acestia s-au vazut nevoiti sa intervina. Asta mai ales ca tinerii nu pareau ca s-ar fi oprit prea curand, daca nu li s-ar fi atras atentia…

- Cresteri ale salariilor de baza pentru personalul din sanatate si invatamant intra in vigoare incepand de joi, 1 martie. Un medic primar, care acum castiga 6.010 lei brut, va avea un salariu de baza de 13.338 de lei, iar un medic specialist, care acum are 4.675 de lei, va primi un salariu de 10.563…

- Are doar 11 ani, dar i-a vrajit pe toți! Pentru prima data in acest sezon al emisiunii „Romanii au talent”, o concurenta a primit Golden Buzz de la Andra! Astfel Bianca Badea a ajuns direct in finala. Ea practica baletul de la trei ani. ”Mica Balerina”, cum a fost supranumita, a fost invitata in emisiunea…