Stiri pe aceeasi tema

- Peste 500 de voluntari, studenti ai Universitatii "Stefan cel Mare" din Suceava (USV), dar si profesori, ofera asistenta celor care pleaca din Ucraina din cauza razboiului, informeaza institutiei de invatamant superior, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Parlamentul de la Budapesta a ales joi, pentru prima data, o femeie la presedintia Ungariei, in persoana lui Katalin Novak pentru un mandat de cinci ani, cu sprijinul voturilor partidului de guvernamant Fidesz, anunța agenția Reuters . Novak, fost ministru al familiei si care isi va prelua mandatul…

- Ucraina, granarul Europei, a suspendat exporturile alimentelor de baza, cum ar fi graul, carnea si uleiul de floarea soarelui. Ungaria a interzis exporturile de grau. In Irlanda, ministrul agriculturii si-a facut o echipa de forta pentru a identifica modalitati de a spori independenta alimentara.…

- "Tocmai am discutat cu omologul meu, ministrul Afacerilor Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, care m-a informat ca in urma demersurilor Romaniei autoritatile ungare au decis sa revoce masura anuntata anterior azi prin care cetatenii Ucrainei fara pasapoarte biometrice nu puteau intra in Ungaria",…

- Peste 670.000 de ucraineni au fugit de la inceputul razboiului și s-au refugiat in țarile din jur. Mai mult de jumatate dintre ei au ales Polonia. Organizația Națiunilor Unite a confirmat ca un total de 677 243 de refugiați ucraineni au intrat pana acum in țarile vecine. Cei mai mulți au ales Polonia…

- Ungaria a decis mobilizarea de efective militare la frontiera cu Ucraina, in contextul temerilor privind o invazie militara rusa, iar premierul Viktor Orban a anuntat ca se raliaza pozitiei Uniunii Europene si sustine suveranitatea Ucrainei.

- Profesorii ameninta cu greva generala, daca nu li se maresc salariile. Ce alte revendicari mai au. Dupa greva de avertisment de acum doua zile, profesorii se pregatesc acum de greva generala. Sindicalistii din Educatie merg astazi la Guvern, sa discute cu premierul Nicolae Ciuca si cu ministrul Sorin…

- Profesorii sunt furioși ca vor primi o marire de doar 4%, adica 40-50 de lei la salariu. Aceștia sunt hotarați sa continue cu protestele, pana cand ii va asculta Guvernul. Astfel, o greva de avertisment va avea loc in toate școlile din Romania in care sunt membri de sindicat, miercuri, 19 ianuarie 2022,…