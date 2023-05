Dascăli din Maramureș la cursuri de formare Erasmus + (VIDEO) Mai mulți dascali din județul Maramureș participa la cursuri de formare Erasmus +, dupa ce Inspectoratul Școlar Județean Maramureș a obținut acreditare in cadrul acestui program. ”Inspectoratul Școlar Județean Maramureș a obținut acreditare Erasmus + in domeniul mobilitații cadrelor didactice in vederea participarii la cursuri de formare in țari membre ale Uniunii Europene. In cadrul acestui proiect noi avem 10 unitați de invațamant din mediul rural selectate ca participante in cadrul consorțiului coordonat de ISJ Maramureș. Din fiecare unitate de invațamant sunt selectate cadre didactice care… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

