- Numarul de noi infecții cu coronavirus in Spania a scazut la un nivel record de la inceputul focarului. Deși era țara cea mai afectata din Europa, a decis sa redeschida unele sectoare ale economiei sale saptamana aceasta, scrie The Guardian. Decesele au crescut ușor pana la 619 in ultimele 24 de ore…

- O femeie din Constanta a fost victima unei tentative de inselaciune prin metoda „accidentul”, adaptata la criza coronavirusului. Escrocii se dau drept rude, spun ca au fost depistati cu COVID-19 si cer bani pentru aparate de ventilatie.Femeia din Constanta a povestit clipele de groaza prin care a trecut,…

- ​În mijlocul unei crize de sanatate globale fara precedent, actori rau intenționați profita de situație pentru a ataca sistemele informatice ale companiilor, organizațiilor și persoanelor fizice. Pentru a reduce la minimum riscurile unei pandemii cibernetice, toata lumea trebuie sa fie deosebit…

- Audierea miniștrilor desemnați pentru a forma un nou Guvern Orban a avut loc in regim de urgența, sambata, in Parlament. Deși majoritatea sunt la a patra audiere, scandalul nu a lipsit. Doar noua dintre cei 16 miniștri fiind avizați pozitiv. Miniștri desemnați care au primit aviz negativ sunt: Monica…

- Ministrii propusi in Guvernul Ludovic Orban au fost audiati, sambata, intr-o procedura speciala in comisiile parlamentare, 9 dintre acestia primind aviz favorabil, iar 7 - nefavorabil.Astfel, ministrii de la Economie, Cultura, Sport, Afaceri Externe, Fonduri Europene, Aparare, Interne, Transporturi,…

- Junior Achievement (JA) Romania organizeaza a treia ediție a competiției „Susțin educația financiara in comunitatea mea", adresata tuturor liceelor din țara. Competiția se desfașoara pana pe 22 mai și are ca scop incurajarea activitaților de educație financiara in cadrul școlii.Potrivit ...

- Peste 400 de profesori olteni care cauta inspirație și motivație pentru educație vor participa la cea de a XIX-a editie a Conferinței SuperTeach , in data de 8 februarie 2020 la Craiova, in incinta Hotelului Ramada Plaza. Proiectul SuperTeach este dezvoltat de catre Fundația Romanian Business Leaders…

- RESITA – Primarul Resitei a tinut sa le multumeasca celor din spatele SuperTeach, initiativa care marseaza pe schimbarea de mentalitati in Educatie, care va veni si la Resita, din dorinta de a-i ajuta pe dascali sa-si priveasca altfel elevii. Seful administrativului resitean le multumea celor de la…