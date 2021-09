Stiri pe aceeasi tema

- Maramureșul a avut și el eroii lui, oameni care și-au dat viața pentru a proteja padurea de hoții de lemne care nu se tem de nimeni și de nimic. Mafia lemnului are radacini adanci și este greu de combatut. Un caz oarecum asemanator a avut loc in județul Dambovița, comuna Biciurești, acolo unde un padurar…

- In Candești-Vale, un sat dambovițean cu 1.170 de locuitori, o profesoara susține lecții cu drona, ii invața pe copii sa colecteze deșeurile selectiv și deschide porțile școlii pentru cursuri de programare. Noua ani, Irina Constantinescu a fost și directoarea școlii gimnaziale, dar mandatul i-a expirat…

- CJ Dambovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviște organizeaza, in perioada 9 - 20 august 2021, programul “Vacanța la muzeu” The post CJ Dambovița va invita la activitațile programului “Vacanța la muzeu” first appeared on Partener TV .

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) si Ministerul Sanatatii au demarat un proces amplu de analiza si consultare privind elaborarea unui noul model al Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului…

- Pompierii militari din Dambovița intervin in gara din Targoviște, dupa ce un apel la 112 a anunțat ca locomotiva unui tren a luat foc. Nu au fost victime, pentru ca personalul și calatorii s-au evacuat rapid, iar in momentul in care pompierii au ajuns in gara, locomotiva era deja decuplata de vagoane.

- Alte doua medii de 10 la BAC in Dambovița, dupa contestații, elevii sunt de la Colegiul Național „Ienachița Vacarescu” Targoviște. The post Alte doua medii de 10 la BAC in Dambovița, dupa contestații first appeared on Partener TV .

- In intervalul alocat procesului de inregistrare a contestatiilor (29 – 30 iunie), dupa afisarea primelor rezultate obtinute de candidatii care au sustinut probele scrise din sesiunea curenta a Evaluarii Nationale (EN VIII 2021), au fost inregistrate 20.268 de contestatii.Defalcarea pe probe scrise/discipline…

- Un elev de la Școala Gimnaziala din Campeni, care nefiind mulțumit de note a depus contestații atat la proba la Limba și Literatura Romana, cat și la Matematica, a obținut media finala sub 5.00, deși inițial a trecut examenul peste acest prag. Potrivit informațiilor puse la dispoziție de catre site-ul…