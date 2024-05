Stiri pe aceeasi tema

- Beneficiarii Centrului de Zi Tamași au sarbatorit Ziua Internaționala a Muzeelor cu o vizita speciala la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii “Ion Borcea”. Activitatea, organizata de Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Bacau, le-a oferit participanților o zi plina de activitați…

- Din „blanda, așezata, nobila Moldova”, care a daruit culturii romane atatea genii, vin mereu vești bune de pe taramul artei, unde mereu nasc oameni, vorba cronicarului, cu multe talente. Dar trebuie sa fi invațat la școala, sa fi deschis carți, citindu-le (caci nu exista mai „dulce zabava” decat aceasta)…

- In cadrul unei colaborari fructuoase intre Liceul cu Program Sportiv “Nadia Comaneci” Onești, Primaria Municipiului Onești și Biblioteca Municipala, sub indrumarea directorului Bibliotecii, dl Tenie Ionuț, a avut loc un eveniment de excepție in a doua zi de ,,Școala Altfel”. La Cinema Capitol din Onești,…

- Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultura Bacau a avut placerea sa primeasca vizita elevilor din grupa pregatitoare de la Școala Gimnaziala “Ion Luca”, parte a L.T. “D. Mangeron” Bacau, in cadrul programului SAPTAMANA VERDE. Acești tineri curioși și dornici de cunoaștere au avut oportunitatea…

- In data de 18 aprilie 2024, Școala Gimnaziala „Alecu Russo” Bacau a gazduit o intalnire speciala, unde profesorii consilieri școlari din județ s-au adunat pentru a disemina Ghidul de Calatorie Didactica in Universul Copiilor cu Cerințe Educaționale Speciale (CES). Acest ghid, realizat de echipa C.J.R.A.E…

- Dupa 32 de ani petrecuți neintrerupt in prima liga, fosta campioana a Romaniei a retrogradat, decontand prin 25 de infrangeri, toate cu 0-3, lipsa de profesionalism a conducerii clubului Epitaf „Și te-ai dus, dulce minune/ Și-a murit iubirea noastra/ Floare albastra! floare albastra/ Totuși este trist…

- La finalul saptamanii trecute, pe data de 12 aprilie a.c., reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Bacau au organizat o lecție deschisa in comuna Filipești, adresata elevilor de la Școala Gimnaziala din localitate. In cadrul acestei activitați, tinerii au fost invațați sa recunoasca…

- Astazi, ministrul Mediului, Mircea Fechet, a inaugurat Școala Gimnaziala “Ciprian Porumbescu” din Comanești, intr-o cladire nou reabilitata. Ministrul a subliniat importanța acestui proiect, felicitand primarul PNL Viorel Miron pentru eforturile depuse. Proiectul reprezinta un exemplu concret de investiție…