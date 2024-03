DAS Botoșani va distribui tichete sociale pentru pensionari DAS Botoșani va distribui tichete sociale pentru pensionari Incepand cu 18 martie 2024, Direcția de Asistența Sociala Botoșani va primi cereri pentru acordarea tichetelor sociale. Acest ajutor banesc in cuantum de 100 de lei de persoana este destinat pensionarilor din sistemul public de pensii care au implinit sau implinesc in acest an 65 de ani și care au venitul net lunar, provenit dintr-o […] Citește DAS Botoșani va distribui tichete sociale pentru pensionari in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

