- Antrenorul lui Liverpool, Juergen Klopp, va lipsi de la meciul de sambata din Premier League cu Southampton, dupa ce Federația de Fotbal a dictat o suspendare a acestuia, dupa ce germanul s-a certat cu arbitrul asistent, in timpul meciului caștigat luna trecuta impotriva lui Manchester City.…

- Manchester City și Liverpool se vor intalni pe 20 decembrie in optimile Cupei Ligii Angliei, la doua zile dupa finala Campionatului Mondial din Qatar „Cetațenii” au trecut de Chelsea, scor 2-0, in timp ce Liverpool a eliminat-o pe Derby County (0-0, 3-2 dupa penalty-uri). Pep Guardiola: „Eu o sa joc…

- A fost zi plina de derby-uri in Europa! Ziua a inceput cu confruntarea Chelsea – Arsenal 0-1. Spectacolul din Premier League a continuat cu Tottenham – Liverpool 1-2. In Italia, etapa a fost de-a dreptul nebuna: Roma – Lazio și Juventus – Inter s-au jucat in aceeasi zi. Toate rezultatele le gasiti in…

- Cele mai tari meciuri din Europa sunt in format LIVE SCORE pe www.as.ro. Evenimentul zilei este Barcelona – Almeria, ultimul meci din cariera lui Gerard Pique. Update 23.25: Barcelona – Almeria 2-0! Frenkie de Jong a inscris dupa o minge respinsa in fața de portarul advers. Update 23.20: Barcelona –…

- Ultima etapa din faza grupelor Champions League se incheie in aceasta seara. Desfașurarea liveSCORE a partidelor poate fi urmarita pe GSP.ro. Napoli, Liverpool, Club Brugge, FC Porto, Bayern Munchen, Inter Milano, Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Borussia Dortmund, PSG, Benfica, Tottenham și…

- LIVE BLOG | A fost o noua duminica cu meciuri tari in campionatele de top din Europa, in prim-plan cu Barcelona – Athletic Bilbao 4-0 și AS Roma – Napoli 0-1. Tot duminica s-au mai jucat Southampton – Arsenal 1-1, Tottenham – Newcastle 1-2, Real Betis – Atletico Madrid 1-2 și Atalanta – Lazio 0-2. […]…

- Borussia Dortmund – Bayern 2-2 si AC Milan – Juventus 2-0 au fost meciurile „de foc” de astazi, din Europa. Toate rezultatele zilei, din campionatele puternice ale Europei, sunt aici. Erling Haaland a lovit din nou in Manchester City – Southampton 4-0. Norvegianul are cifre uluitoare: 20 de goluri marcate…

- Rezultatele zilei in Europa. Arsenal – Tottenham 3-1 și Inter – AS Roma 1-2 au fost meciurile „de foc” de sambata. Tot in Premier League, Liverpool a remizat spectaculos cu Brighton, scor 3-3. In Spania, Barcelona a obtinut un succes la limita, scor 1-0, in timp ce Atletico Madrid a invins-o pe Sevilla,…