- Rezultatele zilei in Europa. Arsenal – Tottenham 3-1 și Inter – AS Roma 1-2 au fost meciurile „de foc” de sambata. Tot in Premier League, Liverpool a remizat spectaculos cu Brighton, scor 3-3. In Spania, Barcelona a obtinut un succes la limita, scor 1-0, in timp ce Atletico Madrid a invins-o pe Sevilla,…

- Cristiano Ronaldo urma sa incaseze un bonus colosal din partea celor de la Al-Hilal. Echipa din Arabia Saudita il platea regeste pe starul lusitan, insa transferul nu s-a materializat si atacantul a ramas la Manchester United pentru inca un sezon. Cristiano Ronaldo a primit o oferta din Golf, in perioada…

- Liverpool si Ajax Amsterdam se intalnesc, marti, 13 septembrie, de la ora 22:00, intr-un meci din etapa a 2-a a Grupei A din UEFA Champions League, transmis in direct de Digi Sport 2, Prima Sport 2 si Orange Sport 2.

- Prima etapa din grupele Ligii Campionilor 2022-2023 continua azi, cu alte 8 meciuri. Inter - Bayern și Napoli - Liverpool sunt capetele de afiș ale serii. Toate partidele sunt LiveTEXT pe GSP.ro. Toate rezultatele din prima etapa a grupelor Ligii Campionilor Grupa A Ajax - Rangers, live de la 19:45…

- Liverpool a facut spectacol pe Anfield și a inregistrat cel mai mare scor din istoria sa in Premier Legue: 9-0 cu nou promovata Bournemouth. Prin scorul de sambata seara, echipa lui Jurgen Klopp a egalat cel mai drastic scor inregistrat vreodata in prima liga engleza. Victoria din partida cu Bournemouth…

- Danezul Joachim Andersen (26 de ani), fundașul lui Crystal Palace a dezvaluit ca a primit sute de mesaje in care era amenințat cu moarte, dupa scandalul cu Darwin Nunez, atacantul lui Liverpool, care a și fost eliminat. Intr-un mesaj pe contul sau de Instagram, Andersen a dezvaluit ca a fost injurat…

- Darwin Nunez, noua achiziție a lui Liverpool, și-a ruinat debutul pe Anfield, in egalului cu Crystal Palace (1-1), cu un cap in pieptul danezului Andersen, care i-a adus eliminarea, 3 etape pe tușa, fluieraturi și critici din toate parțile. Liverpool l-a adus pe Darwin Nunez de la Benfica pe o caruța…

- Darwin Nunez (23 de ani), atacantul adus de Liverpool in aceasta vara pentru 100 de milioane de euro, a avut un debut nefericit in tricoul „cormoranilor”. Marți, Liverpool și Manchester United au disputat un amical in India, incheiat cu victoria „diavolilor”, scor 4-0. A fost primul meci al uruguayanului…