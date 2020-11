Stiri pe aceeasi tema

- S.C. Publitrans 2000 S.A. anunța ca, incepand cu data de 23.11.2020, Centrul de eliberare a abonamentelor pentru elevi si pentru persoanele cu dizabilitati se muta din punctul de distributie situat in Bulevardul Nicolae Balcescu, bl. S5, sc. F, parter, in imobilul „Casa Cartii” din Bulevardul Republicii,…

- Asociația San Montan va organiza și in acest an evenimentul denumit ”De Craciun fii mai bun”. Cu atat mai mult cu cat din cauza pandemiei și mai mulți semeni se afla in necaz. Membrii asociației cauta soluții pentru a organiza evenimentul, respectand regulile sanitare impuse de autoritați. ”Pentru…

- Autoritațile locale au alocat cca 556 mii lei, in calitate de ajutoare materiale pentru necesitațile copiilor aflați in dificultate, care sint destinate pentru alimentație, haine, rechizite școlare, produse de igiena etc. Aceasta decizie a fost luata la ultima ședința a Comisiei pentru protecția copilului…

- Primaria municipiului Chișinau va aloca jumatate de milion de lei - ajutoare materiale pentru necesitațile copiilor aflați in dificultate. Banii vor fi oferiți pentu alimentație, haine, rechizite școlare, produse de igiena etc. Decizia a fost luata la ultima ședința a Comisiei pentru protecția copilului…

- Dupa o lunga perioada in care au fost izolați in centrele de plasament și mulți nu au reușit sa țina pasul cu școala online, copiii din centrele de plasament au nevoie sa ramana conectați la educație. Programul educațional Ajungem MARI lanseaza un nou apel la voluntariat online in sprijinul copiii instituționalizați,…

- Dupa o lunga perioada in care au fost izolați in centrele de plasament și mulți nu au reușit sa țina pasul cu școala online, copiii din centrele de plasament au nevoie sa ramana conectați la educație. Programul educațional Ajungem MARI lanseaza un nou apel la voluntariat online in sprijinul copiii instituționalizați,…

- Militarul din Calarasi care participa la maratoane pentru copiii aflati in dificultate a mai bifat o reusita la sfarsitul saptamanii trecute. Laurentiu Ghioca, angajat al ISU Calarasi s-a inscris la eveniment si a decis sa dedice cursa copiilor Fundatiei Copii in Dificultate. Alaturi de el a fost si…

- De luni, 14 septembrie, administrația locala de la Poiana, condusa de primarul Marian Șerban a dat in folosința un Centru de zi pentru copiii proveniți din familii cu risc de excluziune sociala The post VIDEO. Centrul de zi de la Poiana și-a deschis porțile pentru cei 20 de copiii aflați in situații…