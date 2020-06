Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, în perioada 15 martie-15 mai, Parohia Sfânta Treime din Cluj-Napoca, considerata ca fiind cel mai vechi lacaș de cult ortodox din oraș, a oferit o masa calda, de prânz, batrânilor bolnavi, fara sa țina cont de credința lor sau de etnie. „Numarul…

- Copiii din mediul rural al judetului Iasi pot participa la cursurile online cu ajutorul oamenilor care au donat calculatoare, laptopuri sau telefoane mobile. Campania, lansata la inceputul lunii mai de cabinetul parlamentar al senatorului Dan Lungu, continua si astazi.

- FILANTROP… In contextul in care cifrele oficiale arata ca mii de elevi din tot judetul Vaslui nu au nici telefoane, nici tablete cu ajutorul carora sa participe la tele-scoala, impusa de epidemia de coronavirus, fiecare gest de indreptare a acestei realitati triste este unul cu atat mai admirabil! De…

- CURAJ SI GENEROZITATE… Gabriela, fetita din comuna Suletea, care l-a rugat pe primar sa-i imprumute un telefon pentru a participa la cursurile online, a impresionat o tara intreaga. Oameni emotionati de povestea acesteia, dar si companii mari din tara au trimis telefoane, tablete, laptopuri si calculatoare…

- Circa 2100 de elevi din Cluj-Napoca primesc sau au primit deja tablete din partea Primariei, pentru a putea participa la cursurile online.”2098 de tablete au fost achiziționate de catre Primarie, prin intermediul școlilor, pentru elevii care provin din familii care nu dețin calculator, laptop sau tableta.Investiția…

- In contextul in care lumea noastra este tot mai bulversata de pandemia de coronavirus, sanatatea și viața oamenilor sunt daruri pentru care merita facut orice efort și sacrificiu. Acestora li se adauga in mod obligatoriu și educația, care trebuie sa ramana o prioritate pentru intreaga societate, singura…

- Primarul comunei Razvad, Emanuel Spataru, a anunțat ca primaria va achiziționa tablete pentru educația copiilor și maști de protecție pentru Post-ul RAZVAD: Primaria va achiziționa tablete pentru copiii fara posibilitați materiale și va distribui gratuit maști medicale apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- In aceasta perioada, pe langa caiete si manuale sau culegeri, elevii ar fi trebuit sa isi cupere si device-uri cu o conexiune la internet. La doua luni de cand scoala se face online, mii de elevi ar urma sa primeasca telefoane sau tablete, cu ajutorul carora sa poata recupera materia pierduta.