- N.D. Actele de caritate și solidaritatea sunt definitorii in ceea ce privește ajutorul acordat semenilor, mai ales in vreme de pandemie. Pe acest principiu au gandit, recent, o acțiune și reprezentanții autoritații locale din Sectorul 1 al Capitalei, obiecte de mobilier provenite de la doua gradinite…

- In cursul dimineții de astazi, 30 iunie 2020, au mai fost confirmate inca 17 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 1651. In intervalul 29.06.2020 (10:00) – 30.06.2020 (10:00) au fost inregistrate 17 decese (12 barbați și 5 femei), ale unor pacienți infectați…

- Pana astazi, 28 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 26.313 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 18.814 au fost declarate vindecate și externate. Pana astazi, 1.612 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.…

- Grupul de Comunicare Strategica a raportat duminica 325 de noi cazuri de infectare cu coronavirus in Romania, in scadere fața de ziua precedenta, cand s-au inregistrat 411 infectari. De asemenea, au fost raportate zece decese (6 barbați și 4 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați…

- Raed Arafat, seful Departamentul pentru Situatii de Urgenta, a anuntat ca sunt in crestere cazurile active de Covid-19, dar cele mai multe sunt usoare. El a precizat ca jumatate din cazurile de vineri au aparut in Bucuresti, Ilfov, Arges si Prahova, informeaza News.ro. "Cazurile active cresc, care nu…

- Toți salariații unui Centru rezidențial pentru protecția copilului din subordinea Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Gorj vor fi testați pentru depistarea coronavirusului. Masura a fost luata dupa ce patru angajați au fost diagnosticați cu COVID-19. De altfel, printre ultimele…

- Se fac doua luni de la instituirea starii de urgența in Romania, dar abia acum autoritațile din Prahova fac publice informații oficiale despre dotarile cu care județul a trecut prin pandemie. Veți vedea și de ce nu s-au grabit sa dezvaluie detaliile.

- BILANT CORONAVIRUS ROMANIA 5 MAI De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.260 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 187 de persoane aflate in carantina au parasit locația in…