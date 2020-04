Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a transmis sambata un mesaj cu ocazia sarbatorilor pascale, afirmand ca gandul sau se indreapta in primul rand la cei din linia intai, medici, personal medical si militari deopotriva, efortul acestora oferind in fiecare zi speranta in aceasta perioada…

- Despre stimulentul de risc acordat medicilor care lupta in prima linie impotriva noului coronavirus s-a vorbit mult in ultima perioada, insa ministrul pentru fonduri europene a oferit, in sfarșit, lamuriri.

- Comenzile se preiau pana pe 15 aprilie, iar transportul este gratuit pe raza municipiului Brasov. „Cand va vedem cu cata POFTA va pregatiti de Paste, ne-am hotarat si noi sa va dam o mana de ajutor. Daca tot nu e timpul sa fim aventurosi si sa facem bagaje, macar sa facem mancare buna si sa ne bucuram…

- Simturile noastre detecteaza temeri si/sau oportunitati iar instinctele ne ajuta sa gasim solutii de adaptare continua, in dorinta fiecaruia de a merge mai departe. Facem lucruri pe care le-am uitat! Facem lucruri normale! Facem lucruri la care nici nu ne-am gandit! Vom face lucruri la care nici nu…

- Un medic rezident din Bucuresti spune ca a fost dat afara din casa de proprietarul apartamentului in care locuia cu chirie, doar pentru ca lucreaza intr-un spital si ar putea aduce virusul acasa. La Sibiu si la Galati, alte cadre medicale au fost umilite de catre vecini, doar pentru ca lucreaza in spitale…

- Reprezentantii Institutului de Psihiatrie ‘Socola’ Iasi, in parteneriat cu specialistii Colegiului Medicilor, au anuntat marti ca au elaborat un program de suport psihologic si consiliere online sau telefonica pentru toti cei care sunt implicati direct in asistenta medicala a cazurilor de COVID-19.…

- Administratorii unui centru lingvistic cu sediul in Iasi vin in sprijinul romanilor care se afla „in linia intai” a luptei cu noul coronavirus. Copiii de medici, militari, politisti sau voluntari pot beneficia gratuit de ateliere si workshopuri de engleza predate online de profesorii centrului Twinkle…