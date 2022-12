Stiri pe aceeasi tema

- Craiova este pe podiumul celor mai frumoase targuri de Craciun organizate in Europa, conform rezultatelor publicate, in aceasta dupa-amiaza, de site-ul specializat europeanbestdestination.com.Potrivit stiricraiova.ro, primul loc a fost adjudecat de Budapesta, iar cel de-al doilea de orașul Gdansk din…

- Targul de Craciun din Craiova se afla pe locul trei in clasamentul celor mai frumoase targuri de Craciun, cu un punctaj de aproape 42.000 voturi,in cadrul clasamentului pentru Best Christmas Market. Cele mai multe voturi au provenit din afara Romaniei – SUA, Marea Britanie, Țarile de Jos și Germania,…

- BUCURII… Asociatia Filantropia Ortodoxa Husi a inceput o noua editie a campaniei „Dar de Craciun”, in cadrul careia voluntarii ajung la casele copiilor care au cea mai mare nevoie de binecuvantarile si miracolul acestor sarbatori. Debutul evenimentului a avut loc pe 6 decembrie, iar primii copii vizitati…

- Familiile din Germania se pot confrunta in acest an cu una dintre cele mai scumpe mese de Craciun din lume, potrivit unui studiu realizat de rețeaua sociala de investiții eToro in 12 țari de pe trei continente.

- Romania are cele mai mari rate de adoptare a platilor cu telefonul mobil la nivelul celor opt piete din Europa Centrala si de Est (CEE) incluse in studiul Visa Mobile Payments 2022, 7 din 10 romani folosind mobilul pentru cumparaturi si plati online.

- Printre cei care se mobilizeaza, inainte de Craciun, pentru a le face o bucurie semenilor cu care soarta nu a fost prea darnica se numara și studenții ploieșteni. Astfel, Liga Studenților din Centrul Universitar Ploiești a anunțat ca, in aceasta saptamana, in incinta UPG Ploiești se va organiza o campanie…

- In prag de sarbatori puteți aduce un mic ajutor familiilor nevoiașe sau varstnicilor cu nevoie. „Dar din Dar” este campania de colectare de fonduri și alimente a Asociației Acasa in Banat care de trei ani vine in sprijinul celor aflați in situații dificile. Se organizeaza și in acest an. Contribuiți…

- Primaria comunei Cumpana si Habitat for Humaniy Romania desfasoara incepand de maine, 3 octombrie, o noua campanie prin care vor ridica patru case pentru familiile fara posibilitati din localitatea constanteana. Proiectul Hope Build a ajuns la a treia editie in Cumpana, desfasurandu se in perioada 3…