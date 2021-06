Stiri pe aceeasi tema

- Doi copii cu varste de 2 și 5 ani, intoxicați cu paracetamol, au fost transportați in cursul nopții de duminica spre luni de la Iași la București cu avionul. Șeful UPU-SMURD Iași, Diana Cimpoeșu, a declarat pentru MEDIAFAX ca cei doi copii au fost preluați din Botoșani de o ambulanța SMURD…

- Astfel, in judetele Bacau (zona joasa), Botosani, Galati, Neamt, Vrancea (zona joasa), Iasi si Vaslui se vor semnala intensificari ale vantului cu viteze la rafala de 55-65 km/h.Avertizarile si atentionarile meteorologice se actualizeaza in functie de durata si gravitatea fenomenelor prognozate, iar…

- Maia Sandu i-a cerut ajutorul lui Vladimir Putin, in sensul ca Rusia sa doneze vaccinul sau anti-covid Sputnik V și R. Moldova. Este o mișcare aparent surprinzatoare din partea unui șef de stat considerat chiar și de catre Kremlin ca fiind pro-european. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a…

- Grupul Agroland a inaugurat in martie doua noi magazine MEGA, in Craiova și Sfantu Gheorghe, cu o investiție de 200.000 de euro in fiecare unitate, sume in care nu sunt incluse stocurile de marfa. Compania iși continua astfel principala direcție a strategiei de dezvoltare pentru perioada urmatoare,…

- AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN de precipitații și ninsori. Interval de valabilitate: 17 martie, ora 10:00 – 18 martie, ora 06:00 Zona afectata: județele Suceava, Neamț, Bacau, Vrancea, Botoșani, Iași, Vaslui In intervalul menționat, vor fi precipitatii in zonele montane si submontane, precum și…

- Iazul Drașcani este unul dintre cele mai importante zone piscicole din zona Moldovei. Este un cel mai mare iaz de lunca și un loc plin de legende. Oamenii din zona spun ca a fost amenajat de voievodul Ștefan Cel Mare. La aproape 30 km de Botoșani, in comuna Sulița, se afla un paradis acvatic incarcat…